Anticendio boschivo, anche Varese in campo sul Gargano

Dal gemellaggio di Lombardia e Piemonte con Regione Puglia, è partita il primo luglio la campagna estiva antincendio boschivo 2018 in Puglia.

Galleria fotografica Campagna estiva anticendio protezione civile 4 di 7

Lo scopo è quello di prevenire gli incendi e di intervenire tempestivamente. Squadre aib ad alta specializzazione si alterneranno fino alla chiusura della stagione (8 settembre). Per la provincia di Varese sarà presente il Coav e per l’ente Parco Campo dei Fiori la squadra aib del Valtinella; formando di fatto un’ unica super squadra.

La zona di intervento è il Parco del Gargano, tra uliveti, campagne, monti e mare. La base è situata nella caserma militare di Jacotenente, immersa nella Foresta Umbra. Qui alloggeranno tutti i volontari che si susseguiranno in questi due mesi.

E da qui partono le squadre coordinate egregiamente dalla sala operativa Alpha, per pattugliare circa 400 km di Parco ogni giorno diviso in 4 itinerari diversi, percorsi sia in senso orario che anti orario, (di fatto in una settimana noi abbiamo percorso circa 700 km). Non sono mancati avvistamenti di incendi ed interventi, sempre risolti con successo in poche ore. Una esperienza davvero positiva e di arricchimento, come ogni attività sia di pc che di Aib, una occasione di cooperazione con altre realtà, una occasione di conoscenza del territorio e la salvaguardia di questa magnifica regione.