Anziano cade per 30 metri, lo salva il soccorso alpino

Una bella giornata per l’escursione in montagna ma se la gamba cede, o l’occhio non vede è facile cadere nel burrone e finire nei guai.

È quello accaduto ad un escursionista di 74 anni che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 agosto è finuto in un dirupo durante una passeggiata in val Dumentina.

Il fratto è avvenuto nella zona di Prà Bernardo. Sono stati avvisati i soccorsi: il 112 ha fatto levare in volo un elicottero medico da Milano, mentre unità della XIX Delegazione Lariana del CNSAS – Soccorso Alpino raggiungevano la zona. Il ferito è stato individuato e il punto di appoggio per le operazioni era in località Pradeccolo.

L’uomo, immobilizzato e stabilizzato dal personale sanitario, è stato posizionato su di una barella.

È politraumatizzato, dopo un volo di circa 30 metri: non è in pericolo di vita ma verrà trasportato in codice giallo all’ospedale di Varese.