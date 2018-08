Anziano investito, il legale: “Il furgone ha fatto retromarcia ad alta velocità”

Le indagini sull’investimento dell’anziano avvenuto ieri, martedì, in via Monte Nero a Venegono Superiore, si arricchiscono di nuovi particolari sulla dinamica.

Questa mattina il legale dell’anziano investito, infatti, ha consegnato agli inquirenti (procede la Polizia Locale) le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in quel tratto di strada.

Secondo l’avvocato Giorgio Zamperetti emergerebbe la pericolosità della manovra messa in atto dall’operaio alla guida che avrebbe effettuato la retromarcia a tutta velocità: «Da quanto si vede il mezzo andava a più di 30 all’ora in retromarcia, una pratica diffusa e causata da tabelle di marcia serrate da parte dell’azienda – spiega e prosegue – inoltre il mezzo aveva diversi dispositivi non funzionanti come le frecce e il cicalino della retromarcia che segnala il mezzo in movimento». Il mezzo è stato posto sotto sequestro dalla Procura che ha aperto un fascicolo.

Purtroppo non ci sono buone notizie sulle condizioni dell’anziano che resta ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata: «Ha un’emorragia cerebrale che non può essere operata a causa dell’età avanzata».