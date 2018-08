Aperto il ponticello sulla ferrovia tra via Crespi e via Pavia

E’ stato aperto ieri il ponticello ciclopedonale che permette l’attraversamento della ferrovia tra via Pavia e via Crespi.

L’opera, un manufatto in acciaio, era stata posata alcuni mesi fa, ma da allora si attendeva il collaudo da parte di Rfi.

«Un’attesa interminabile (e francamente eccessiva) – commenta il sindaco Marco Cavallin – che abbiamo dovuto subire aspettando un collaudo da parte di Rfi che non arrivava mai. Più volte io stesso avevo dato per imminente la sua apertura, fidandomi di quanto mi veniva detto ai tavoli tecnici dalla stessa Rfi. Comunque sia andata, il passato è passato e oggi il collegamento c’è e funziona».

Il ponte rappresenta il punto di unione tra zone del paese da sempre divise dalla ferrovia, e il passaggio servirà a molti indunesi per raggiungere più comodamente la parrocchia di San Paolo, la farmacia comunale, le scuole e le attività commerciali del Broglio.

Oltre che per la lunga attesa, il ponte è stato oggetto di critiche per il suo aspetto estetico, decisamente non bello: «Su questo l’Amministrazione non ha avuto modo di intervenire – precisa Cavallin – Anche lì, come in molti altri punti del paese, sarà necessario nei prossimi anni prevedere un intervento di arredo urbano con del verde per mitigare al massimo l’impatto delle recinzioni e dei vari manufatti ferroviari».