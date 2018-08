Appalto antincendio in ospedale: le precisazioni di Edilsicilia

“Occorre restituire la verità dei fatti”. Edilsicilia, l’azienda vincitrice della gara d’appalto del servizio antincendio all’Asst valle Olona, attualmente in attesa di pronunciamento da parte del Consiglio di Stato e del tar Lombardia in seguito ai reclami dell’azienda perdente, chiede di rettificare le notizie riportate nell’articolo “Il servizio antincendio dell’ospedale finisce in tribunale”.

LA POSIZIONE DI EDILSICILIA

“L’articolo ha riferito notizie non vere riguardanti la scrivente Edilsicilia e non Edil Sicilia come erroneamente scritto.

La gara della durata di 6 mesi rinnovabili è stata vinta dalla scrivente Edilsicilia al presso di euro 11,961/ora contro euro 12.45/ora della concorrente GSA:

È utile ricordare che la ditta GSA, a questo punto, ha presentato ricorso al TAR , ottenendo la sospensiva, salvo poi subire la decisione del Consiglio di Stato che ha, a sua volta, sospeso la pronuncia del Tar, rinviando la definizione al 6 settembre.

Alla luce di quanto pronunciato dal Consiglio di Stato, GSA non ha titolo a proseguire nello svolgimento del servizio, atteso che lavora in regime di proroga e ha perso la gara.

Nelle more di dare una definizione alla vicenda, la Committente (Asst Valle Olona) bandiva una nuova gara della durata di 30 giorni, a cui presentavano offerte le ditte Edilsicilia ( euro 10,86/tariffa oraria) e GSA ( euro 11,96/tariffa oraria).

Aggiudicataria della gara risultata nuovamente Edilsicilia, ma ancora una volta GSA ricorreva al TAR ottenendo la sospensiva.

Non trova alcun riscontro quanto affermato dai legali interpellati della concorrente GSA in merito alle offerte economiche: si rappresenta, infatti, che le offerte presentate da Edilsicilia e GSA, relative alla prima gara, distavano di appena il 4,1%.

Ed anche le offerte relative alla successiva gara presentavano uno scarto di pari a circa 1 euro all’ora.

In merito al costo orario relativo al servizio degli operatori, e per fugare ogni dubbio di questi, si informano i lettori che l’offerta presentata da Edilsicilia è in linea con quanto previsto dal disciplinare di gara. Quest’ultimo ammette il ricorso al CCNL che, peraltro, è già in uso per il personale GSA che sta svolgendo il servizio temporaneamente presso i presidi ospedalieri dell’Asst Valle Olona.

Altresì si coglie l’occasione per fare le seguenti puntualizzazioni: a prescindere dal valore economico di aggiudicazione della gara, rimane inalterato l’importo che, come da CCNL, deve essere riconosciuto al lavoratore in funzione delle ore di lavoro prestate.

Infine, si rende noto che la scrivente Edilsicilia, come da consolidata politica aziendale ed a tutela dei lavoratori ha già avviato le procedure previste dal CCNL di riferimento in caso di cambio appalto e ha dato tempestivamente avvio alla procedura volta alla salvaguardia dei posti di lavoro»