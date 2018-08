Con il nuovo appalto… vigilantes in discarica

Vigilantes in discarica. E’ la decisione presa dall’Amministrazione comunale che ha inserito la richiesta nel capitolato dell’appalto per il servizio d’igiene urbana la cui base d’asta è di oltre 15 milioni di euro per cinque anni.

Il nuovo gestore si dovrà occupare della raccolta differenziata, della pulizia delle strade e ovviamente anche della piattaforma ecologica di via Milano. Il Comune ha inserito nel capitolato che il gestore garantisca la presenza di personale di vigilanza che dovrà verificare chi accede alla piattaforma ma anche evitare furti, danneggiamenti e soprattutto che vengano importunati e infastiditi gli utenti.

Già perchè negli ultimi anni sono state moltissime le proteste dei saronnesi per la presenza, alla piattaforma di via Milano, di veri e propri intrusi che appostati vicino ai cassoni attendono l’arrivo degli utenti. Spesso prelevano direttamente materiali e oggetti dai bauli delle auto senza nemmeno aspettare che i proprietari li scarichino. Una presenza fastidiosa per gli utenti e un danno economico per riduzione dei materiali che possono essere recuperati. Diverse le richieste di intervento arrivate alla polizia locale che però non è mai riuscita, malgrado diversi interventi, a bloccare gli intrusi prima che si dileguassero.