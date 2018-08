Appello alle donne dei cacciatori: «Fate sciopero del sesso»

È solo una provocazione ma… AIDAA, l’associazione italiana difesa animali ed ambiente, lancia l’appello alle mogli dei cacciatori affinché contro gli omicidi di animali durante tutto il periodo di caccia e cioè dal 16 settembre al 31 gennaio del 2019 attuino nei confronti dei mariti lo sciopero del sesso come forma di protesta.

Il comunicato recita testualmente:

«I cacciatori si alzano al mattino presto per andare a uccidere altri esseri viventi spesso trascurando le proprie moglie, fidanzate e compagne che in quelle ore tra l’alba e il giorno vorrebbero fare l’amore ed invece si ritrovano sole nel letto mentre i loro uomini vanno a cercare soddisfazione nello sparare a povere creature indifese.p

Per questo chiediamo loro un gesto forte contro i loro mariti e compagni, chiediamo loro di fare lo sciopero del sesso proprio per protestare contro la caccia e contro il fatto che le trascurano per dedicarsi all’omicidio di animali».

Sì decisamente solo una provocazione.