Appello degli Amici della Terra per la rotonda di Capolago

L’associazione “Amici della Terra” di Varese, ha scritto una lettera al Presidente della Provincia di Varese per segnalare le condizioni in cui versa l’aiuola della rotonda di Capolago.

“Troviamo che sia profondamente sconveniente e errato che la Provincia di Varese appaia come incapace di poter gestire i beni di cui la stessa è proprietaria e che la stessa, quindi, sovrintende – si legge nella lettera a firma del presidente Arturo Bortoluzzi – Questa aiuola (che ospita un aereo dell’AereMacchi) è il primo segno che chi proviene da Milano incontra nel territorio varesino dei laghi. Come dice l’onorevole Cenci, consigliere regionale, non dovrebbe essere necessario che i cittadini interessati usino parole forti perché il palazzo (la Provincia) abbia ad agire”.

“Indipendentemente da queste pretendiamo che la Provincia lo faccia stabilmente – prosegue la lettera- Pretendiamo così che almeno settimanalmente a un dipendente provinciale venga comandato di verificarne le condizioni in cui si trovano i beni pubblici specie quelli che si trovano nelle arterie di accesso al territorio varesino. Tanto i comuni del lago di Varese si stanno dando tanto da fare per attuare iniziative concrete per il risanamento del lago, quanto la Provincia dovrebbe almeno fare in modo che la strada provinciale che circonda il lago di Varese venga sempre mantenuta in condizioni esemplari”.