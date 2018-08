Ariana Talamona in finale con il primo tempo

Si sono aperti nel nome di Arianna Talamona i Campionati Europei di nuoto paralimpico a Dublino.

La malnatese della Polha ha chiuso al primo posto e con il primo tempo assoluto (2’56”23) la semifinale nei 200 stile libero (S5), precedendo in volata Monica Boggioni (2’56”80), atleta della Pavia Nuoto. Sempre per la Polha Arjola Trimi, impegnata nell’altra batteria, ha chiuso con il tempo di 3’17”42, seconda in batteria e quarto tempo assoluto.

La finale si disputerà questa sera, l’orario indicato è quello delle 19.07 ora italiana.

Buoni risultati anche per gli altri azzurri: nei 200 stile libero maschili hanno vinto la propria batteria e si sono qualificati per la finale Antonio Fantin (Aspea Padova) e Francesco Bocciardo (Nuotatori Genovesi).

Xenia Palazzo (Rari Nantes Verona) si è qualificata alla finale dei 200 misti con il miglior tempo.

Stefano Raimondi (Rari Nantes Verona) andrà in finale dei 100 rana grazie al secondo posto in batteria e assoluto.

Chiara Cordini (Pavia Nuoto) ha ottenuto la qualificazione nei 50 stile libero con il sesto tempo, Francesco Bettella (Civis Vitae Sport) invece parteciperà alla finale dei 50 dorso grazie al quarto crono assoluto.

Nei 50 stile libero S11, dovranno lottare per una medaglia in finale sia Salvatore Urso (Noived Napoli), sesto tempo di qualificazione, sia Federico Bassani (Aniene), ottavo.

Infine, ultimo italiano in vasca questa mattina, Micha Palazzo (Rari Nantes Verona) è stat il primo degli esclusi dalla finale.