Arianna col turbo: record italiano in batteria

Arianna Castiglioni si conferma in ottima forma in questi Europei di nuoto 2018. La bustocca del Team Insubrika, già bronzo nei 100 rana, ha approcciato nel migliore dei modi anche la distanza breve, i 50 metri.

Nella batteria di qualificazione disputata questa mattina – mercoledì 8 agosto, Castiglioni ha infatti ottenuto il nuovo record italiano sulla distanza, toccando in 30″30, a soli 10 centesimi dalla vincitrice e grande favorita, la russa Efimova. La nostra campionessa ha limato di 3 centesimi il proprio precedente primato nazionale che risaliva ai Mondiali dello scorso anno.

Il tempo fatto segnare dalla bustocca è anche il secondo assoluto tra tutte le cinque batterie: alle spalle di Arianna ci sono nell’ordine l’inglese Clark, l’altra russa Ivaneeva e la lituana Meliutyte. Tra le sedici semifinaliste c’è anche la seconda azzurra, Martina Carraro, ottava in 30″87.

«Nei 50 non puoi controllare troppo – ha detto Castiglioni al sito della Federnuoto – Ho cercato di non accorciarmi mai, di non sovrapporre gambata a bracciata. Spero di aver imparato la lezione dei mondiali, quando al record italiano non ho dato seguito perché ho forzato troppo e mi sono scomposta».

Alle 18,25 ora italiana sarà disputata la prima semifinale nella quale ci saranno sia Castiglioni sia Carraro, ma anche Meliutyte. Efimova sarà invece nella seconda semifinale. La finale è invece prevista alle 17,55 di domani, giovedì 9.