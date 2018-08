Armato di coltello nelle zone di spaccio, denunciato

I carabinieri della Stazione di Cuvio ieri sera hanno denunciato piede libero un 38 enne italiano residente nel Luinese, responsabile di porto abusivo di coltello.

Nel corso di un servizio di perlustrazione e di controllo alla circolazione stradale, i militari hanno fermato l’autovettura condotta dal 38 enne, sulla Strada Provinciale 45, in via per Brinzio di Castello Cabiaglio, località al centro delle attenzioni dei carabinieri per le attività di spaccio nelle zone boschive.

I carabinieri, considerate le circostanze di tempo e luogo, e ritenendo sospetta la sua presenza, hanno effettuato un capillare controllo, perquisendo l’uomo e il veicolo. I sospetti dei militari si sono subito rivelati fondati. L’uomo è stato infatti trovato in possesso di un coltello con lama lunga 7 centimetri, nonché di un grammo di cocaina.

Per il 38 enne è pertanto scattata sia la denuncia alla Procura della Repubblica di Varese per porto abusivo di coltello, sia la segnalazione alla Prefettura di Varese, quale assuntore di sostanze stupefacenti.