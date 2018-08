Arriva la Curiera della Musica, un palco musicale viaggiante

Un palco sul tetto di un bus perfettamente allestito per concerti sarà in tour in prima assoluta nel territorio di Varese.

Ad organizzare la rassegna Giovani di Valore, il progetto finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito di Welfare in Azione, che ha visti impegnati sia nella fase di costruzione, che in quella di animazione e sostegno di tante iniziative, 46 Comuni, imprese e associazioni.

Prima data del tour è sabato 8 settembre. Gli eventi itineranti sono stati organizzati dall’Ufficio di Piano di Azzate e la cooperativa Naturart, in collaborazione con la Consulta Giovani di Daverio, la Biblioteca BI.CA di Carnago, CONFAPI Varese e i ragazzi dell’Istituto Keynes di Gazzada.

L’arrivo della curiera della musica prevede oltre alle esibizioni live, un vero e proprio concept gratuito per avvicinare i giovani al mondo del lavoro.

DAVERIO

Il bus, dotato anche di un maxi schermo e una saletta interna, farà tappa alle ore 10 a Daverio in via Verdi fuori dal palazzo della Cultura, dove sarà attivo il punto informativo. Ci sarà un workshop ad inviti organizzato da Re Mida, la cooperativa di Voltorre specializzata nel riuso di materiale da riciclo. Ragazzi, insegnanti e amministratori e giovani imprenditori saranno a confronto sulla share economy. La curiera rimarrà fino alle 13 e dalle 12 sarà anche offerto un aperitivo in musica.

CARNAGO

Poi il bus ripartirà alla volta di Carnago dove parcheggerà in piazza San Giovanni Bosco nell’area del mercato. Alle 14.30 ci sarà un laboratorio gratuito di videomaking “Fare un videoclip in 4 mosse”, guidato da Matteo Lanza, affermato videomaker. Ci si potrà iscrivere in loco.

GAZZADA SCHIANNO

L’ultima fermata sarà a Gazzada Schianno. Arrivo previsto nel pomeriggio in via Roma davanti a piazza Galvaligi. Come in ogni festa, momento culmine della giornata sarà la sera in Piazza dove saranno attivi diversi stand gastronomici gestiti dalla Parrocchia in occasione della festa patronale.

Sul tetto della curiera sarà allestito il palco che si affaccerà sulla piazza, per dare il via al concerto finale con inizio alle ore 21.00.

A suonare ci saranno due band locali molto conosciute, gli Sketch, i Plankton Dada Wave, ospite d’eccezione Scarda, il giovane cantautore emergente calabrese e autore di alcuni brani del film “Smetto quando voglio”.

Tutti gli eventi in programma sono grauiti.

A Gazzada via Roma, dove parcheggerà la Curiera, sarà interdetta al traffico a partire dalle ore 17 e fino alle ore 24. In caso di pioggia l’intero programma è confermato. Il solo concerto si terrà nell’auditorium dell’oratorio San Giuseppe di Gazzada.

Per informazioni o prenotazione dei workshop: info@giovanidivalore.com

A questo link il programma completo