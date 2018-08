Arriva la Pend’Olen Week

Ad Alagna Valsesia, nel cuore del Monte Rosa, con alle spalle le alte vette innevate del Massiccio e di fronte la verdissima Valsesia, un vero e proprio pendolo umano prende forma tutti i weekend. A 2.600 metri di quota, da una pedana fissata ad una parete rocciosa alta 200 metri, ci si lascia scivolare dell’aria ed oscillare nella natura e nell’aria frizzante della Valle dell’Olen, assicurati con corda ed imbrago alla cabina della funivia.

La sensazione? Un mix unico di adrenalina e libertà che rendono Pend’Olen l’attrazione mozzafiato di tutte le Alpi. Professionalità e sicurezza sono parte della ricetta, con un brevetto unico in Europa e personale formato e qualificato.

Da sabato 11 a domenica 19 agosto scatta la Pend’Olen Week, durante la quale sarà possibile provare questo esclusivo volo tutti i giorni, senza prenotazione. L’esperienza verrà proposta secondo due turni, uno alle ore 08.00 ed uno alle ore 11.00. Per ognuno dei due turni in programma è fissato un tetto massimo di 8 partecipanti, per un totale giornata massimo di 16 partecipanti. Un turno extra sarà aggiunto alle ore 14.15 durante le giornate di maggiore affluenza.

Il costo è di € 150,00 a persona per lancio singolo ma per chi preferisce volare in compagnia è disponibile anche il lancio doppio (€ 120,00 a persona)! Il pacchetto comprende pendolo, pranzo (panino, bibita e caffè), gadget, maglietta e video dell’esperienza.

L’acquisto dell’esperienza è subordinato alla presa visione del regolamento, alla compilazione dell’autodichiarazione relativa al proprio stato di salute e della liberatoria. Tutta la documentazione vi sarà proposta presso la biglietteria di Alagna Valsesia al momento dell’acquisto e dovrà essere compilata in tutte le parti e firmata. Per la sicurezza gli utenti, Pend’Olen può essere svolto solo in caso di meteo favorevole. L’attività potrà quindi essere sospesa o annullata in caso di condizioni avverse.

Per approfittare della Pend’Olen Week è sufficiente raggiungere la biglietteria degli impianti di risalita di Alagna Valsesia negli orari indicati, e rivolgersi al personale addetto.

Volete prenotare per un’altra data oppure avere più informazioni?

Ecco dove potete trovarci!

www.pendolen.it

info@pendolen.it

Facebook @pendolen