Arriva la sagra della selvaggina

Il 24-25 e 26 agosto a Cugliate Fabiasco si svolgerà la quarta Sagra della selvaggina.



Nel parco del Comitato Feste Fabiasco in via Pascoli si potranno assaporare diverse pietanze prelibate, dalla polenta con cinghiale, cervo, capriolo e asino, al ragù di lepre.

Per passare alle ottime costine e salamelle e tanto altro ancora.

Il 24 la serata proseguirà con dj Tigi anni 70-80.

Sabato 25 a suonare l’orchestra Angelo De Luca e domenica 26 la sagra aprirà le cucine già dalle 12.00 per il pranzo, continuando e chiudendo la sagra in serata dopo cena.

In un parco immerso nel verde gli amici di Fabiasco vi aspettano per l’ ennesima “festa” .. Buon vino e birra non mancano…

Per info visitate la pagina facebook : comitato feste Fabiasco.