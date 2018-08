Arriva “Love Sofa”, la sitcom “made in Varese”

(Foto Mario Leutner)

Prima i casting, poi la produzione, ora la trasmissione su un canale tivù “vero” prima della pubblicazione su un internet.

Prende corpo la sitcom “made in Varese” che guarda una coppia dal punto di vista dello schermo: l’appuntamento con la prima puntata è su Telesettelaghi ogni martedì sera alle 22.30 a partire dal 7 agosto.

Ideata e creata da Emanuele Mattana, (Ideatore, Autore, Regista, Sceneggiatore e Attore Protagonista, forte dell’esperianeza di ZNation, web serie horror di fama mondiale di cui è riferimento italiano), con la regia di Dario Mingolla (Che è anche il fotografo ufficiale di ZNation Italia, per cui ha realizzato l’intervista al regista George Romero durante il Lucca Film Festival del 2016) e la collaborazione di Sabrina Boccuccia (coportagonista e sceneggiatrice), Anna Jerry Bertolo (art director e cosceneggiatrice), Luca Auriemma (audio), Mario Leutner (fotografia) Maurizio de Simone (segreteria di edizione), Gabriele Sottocasa (Comparsa, fonico e attrezzista), Annabel Vacallo (Makeup), le puntate durano 5 minuti e ne sono già state registrate ben due stagioni: la prima ambientata sul divano, e la seconda nella platea di un cinema.

Protagonisti assoluti sono “Il Lele” e “La Sabri”: lui accanito nerd che desidera solo godersi il suo programma in santa pace, e lei invece, donna sempre molto calda e in perenne ricerca di attenzioni e coccole, ma nelle “pillole di sitcom” compaiono parecchie “guest stars” varesine,che sono state “provinate” nel giugno scorso al Miv, set della seconda stagione.

Tra loro compaiono Gabriele Sottocasa, che fa parte del team ed è volto ricorrrente nelle produzioni varesinie e in spot e produzioni televisive, il duo comico I Du Matt e Valentina Cusano, la “Lady Madness DJ” che appena fatto ballare piazza Monte Grappa nel dj set a chiusura del Varese Pride e che vede ilsuo singolo “Voglio dirti” realizzato insieme a Laura Bono.

Lady Madness durante le riprese: dietro di lei i due protagonisti, il Lele e la Sabri – foto di Mario Leutner)

Proprio lei ha commentato quest’esperienza, che fra qualche settimana sarà visibile in tivù (la dj compare nella seconda stagione, quella ambientata nel cinema) «Per caso, un amico attore, Gabriele Sottocasa, anche lui presente nel cast di Love Sofà, mi ha girato il link dei casting per la seconda stagione e da lì è partito tutto – ha spiegato Lady Madness dj – . Ho cercato informazioni, ho visto qualche video, ho fatto il provino e mi sono innamorata del progetto. Recitare – cosa che non avevo mai fatto se si eccettua il videoclip per “Voglio dirti” – è stato più semplice di quello che credevo, una bella scoperta!»

L’appuntamento è quindi alle 22.30 su Telesettelaghi, oppure, un mese dopo la messa in onda, sul web, nel canale dedicato a Love Sofà.

Per ulteriori informazioni, di Love Sofa esiste anche una pagina facebook e un sito dedicato.