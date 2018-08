Arriva il temporale: raffiche di vento e black-out a Malpensa

Prima le nuvole nere, poi le raffiche di vento e alla fine la pioggia. La perturbazione annunciata sul varesotto alla fine è davvero arrivata con una scia di danni con alberi sradicati, un tetto divelto e soprattutto l’aeroporto di Malpensa bloccato.

Le prime segnalazioni di intensi rovesci arrivano dal nord della provincia dalle 16, ma la pioggia si è poi progressivamente spostata verso sud con dove il vento ha dato problemi con raffiche molto forti.

Problemi si segnalano a Malpensa con un black out che sta interessando il Terminal 2. Questa è la situazione in aeroporto, con in funzione solo le luci di emergenza e centinaia di passeggeri bloccati.

I primi danni arrivano da Castellanza, dove la copertura di un palazzo di via Fratelli Rosselli è stata strappata dal vento ed è caduta a terra, fortunatamente schivando di poco una ragazza che passava di lì (GUARDA LE IMMAGINI).

Alberi caduti si segnalano invece allo svincolo autostradale di Solbiate Arno che ha richiesto la chiusura per qualche tempo dello svincolo in direzione Milano. Alberi caduti sono segnalati anche a Vergiate lungo la Sp17 in direzione Varese e anche lungo il Sempione a Varano Borghi, di fronte a Villa Borghi. Anche all’Autogrill “Verbano Est” dell’autostrada A26 in direzione Sesto Calende si segnala un albero abbattuto dalle raffiche di vento

(articolo aggiornato alle 18:49)