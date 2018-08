Arrivano i carabinieri per sedare la lite domestica e lui li picchia

Nella tarda serata di lunedì i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore sono stati chiamati a intervenire a causa dell’ennesima lite in famiglia. A richiedere l’intervento il vicino di casa di una coppia residente in Cerro Maggiore, messo in allarme dalle urla e dai rumori che provenivano dall’appartamento contiguo.

Arrivati sul posto i militari hanno trovato un 26enne italiano in forte stato di agitazione. Litigando con la moglie l’uomo aveva anche danneggiato diversi suppellettili presenti nel’appartamento. Alla vista dei Militari l’uomo ha cominciato a inveire anche nei loro confronti.

Visibilmente ubriaco, ha anche rifiutato di farsi identificare e ha aggredito i carabinieri. Dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Medicati al pronto soccorso, i militari hanno riportato lievi lesioni. La moglie valuterà se sporgere eventuale denuncia nei confronti del marito violento che questa mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio per l’udienza con rito direttissimo.

Per lui condanna a 4 mesi e pena sospesa, oltre ad una lavata di capo da parte della presidente della sezione penale Renata Peragallo che lo ha avvertito: «Prenda in considerazione l’idea di smettere di bere» – l’avvertimento.