Arrivano le Fontane Musicali, alla scoperta dei luoghi d’acqua della città

Musica all’aperto e suggestioni d’acqua: è questa la proposta del collettivo Melies per tre concerti di «Fontane musicali», rassegna organizzata dalle Cantine Coopuf che avranno come protagonista il Collettivo Méliès, formato da Andrea Minidio, Stefano Bruni e Lele Pesce, e inserito in “Tempo d’estate nei quartieri”, la rassegna organizzata in collaborazione con l’assessorato ai quartieri guidato da Francesca Strazzi.

Il primo appuntamento è giovedì 2 agosto, in zona san Carlo, al lavatoio di via Santa Maria Maddalena. Un piccolo e inaspettato “reperto storico” incastonato nella periferia – via Santa Maria Maddalena è una laterale di viale Borri all’altezza della chiesa di san Carlo – che verrà riempito di musica dalle 18.30.

Il secondo appuntamento è a pochi passi dalla fermata della funicolare: si tratta infatti del lavatoio del sacro Monte di Varese, nel centro del Borgo, tra la stazione di monte e il Borducan. L’appuntamento qui è per il 9 agosto.

Il curioso e affascinante “tour” si concluderà in una fontana vera, quella – scenografica e celebrata – di villa Toeplitz, nel rione sant’Ambrogio. l’appuntamento è alla stessa ora per il 9 settembre.

In tutti i casi l’ingresso è libero.