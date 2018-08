Due appuntamenti tra arte e benessere nel borgo antico di Castiglione Olona.

Domenica 9 settembre, alle 10.30 alla Bottega delle idee di piazza Garibaldi, si inaugura la mostra “Il fiore dei due mondi” di Alessandra Biagini.

La mostra – curata da Claudia Canavesi dell’associazione Baco e allestita con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona – presenta trascrizioni, traduzioni dal cinese e disegni dei primi 20 capitoli del Tao Te Ching, un testo breve, profondo e misterioso molto importante per la cultura cinese e tutte le discipline collegate.

«Nel “Fiore dei due mondi” numerosi sono i riferimenti al Tai Chi – spiegano gli organizzatori – C’è chi si avvicina al Tai Chi attratto dai movimenti morbidi, lenti, aperti, per poi scoprire, nel tempo, il pensiero antico che lo sostiene. Alessandra ha percorso un sentiero diverso: per anni ha studiato cinese e il taoismo finché ha individuato nel Tai Chi un momento vivo, vicino, possibile per mettere in pratica i suoi studi».

Il secondo appuntamento è per sabato 15 settembre. A partire dalle 10 e per tutta la giornata presso Gaëlle-Lab in via Broggi 5, si svolge una giornata gratuita dedicata alle pratiche olistiche di diverse discipline.

Programma:

ore 10.00 Risveglio Energetico della Scuola Gaëlle-Lab.

ore 11.00 Qi Gong e Tai Chi della Scuola Itcca Italia

ore 15.30 Introduzione alla Cristallo Terapia a cura dell’Associazione Essere in Sintonia

ore 17.00 Hatha Yoga e Pranayama della scuola EFOA International

ore 18.00 La Valle del Tao, meditazione elaborata dal Maestro Carlo Lopez, VI generazione Famiglia Yang

Durante la giornata sarà possibile ricevere mini trattamenti Reiki da 20 minuti a offerta libera da operatori Reiki della Scuola Gaëlle-Lab.

E’ gradita la prenotazione, contattando Irene Binaghi al numero 366 410 48 68.