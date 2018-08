Arte da indossare: Alberto Magnani a Punto sull’Arte

Camicie, drappi, cravatte colorate. l’arte di Alberto Magnani si snoda tra la ricerca del dettaglio e la resa iperrealistica del quotidiano. Gli indumenti e le loro pieghe partono si dalla realtà ma raccontano molto di più di chi li ha indossati o li indosserà. Una riflessione metafisica del reale che contraddistingue da sempre la sua cifra stilistica.

La mostra personale di Alberto Magnani apre la stagione espositiva della Galleria Punto sull’Arte, vernissage sabato 8 settembre ore 18.

Accanto ai suoi lavori più conosciuti l’artista rivela al pubblico, in questo nuovo progetto, l’ultima evoluzione della sua pittura. Senza mai tradire la predilezione per le tinte sature, piene, sgargianti e per l’altissima definizione del dettaglio, Magnani inserisce oggi una serie di nuovi soggetti che vanno dai caschi per le biciclette o per le moto alle maschere, sia quelle africane che quelle legate al Carnevale di Venezia. Posati uno accanto all’altro, gli oggetti suscitano nello spettatore uno spaesamento dato dal cortocircuito tra l’assurdità dell’associazione – di sapore prettamente surrealista – e la pulitissima resa pittorica.

Costruite in composizioni più geometriche e rigorose rispetto a quelle dei capi d’abbigliamento, in realtà queste opere vanno a completare un percorso limpidamente coerente sul vuoto. Dall’abbigliamento svuotato del proprio possessore – ma per certi versi incredibilmente vivo – attraverso la serie delle cornici senza quadro, l’artista arriva ora a questi nuovi contenitori che solo l’immaginazione dello spettatore può riempire. Un gioco sottilmente concettuale (ancorché condotto secondo le regole del figurativo) che va complicandosi e stratificandosi in nuovi significati nel momento in cui si coglie la doppia anima della maschera, deputata da un lato a celare, ma anche, dall’altro, in virtù dell’anonimato, a mostrare la natura più profonda di chi la indossa.

Alberto Magnani nasce nel 1945 ad Arborea (Oristano). Si diploma al Liceo Artistico di Brera a Milano nel 1965 e nel 1974 visita per la prima volta gli Stati Uniti. Negli anni Ottanta alterna lunghe permanenze di lavoro a New York con frequenti soste nella sua casa studio di Induno Olona. Ha realizzato numerose mostre in Italia, Europa e Stati Uniti e ha contribuito a progetti di grafica editoriale. Vive e lavora a Varese.

Alberto Magnani

Punto sull’Arte, Viale Sant’Antonio 59/61, Varese

+39 0332 320990 | info@puntosullarte.it | www.puntosullarte.it

Vernissage: Sabato 8 Settembre 2018, dalle ore 18 alle 21

Dal 9 al 29 Settembre 2018

Orari: Martedì – Sabato: h 10-13 e 15-19, Domenica 9 e 16 Settembre: h 15-19

Catalogo a cura di Alessandra Redaelli, Edizioni PUNTO SULL’ARTE. EMPIRE OF THINGS