Asili nido gratis, ecco le prime strutture varesine dove sarà possibile chiederlo

Regione Lombardia ha approvato la prima tranche di asili nido che hanno aderito alla misura “Nidi Gratis 2018-2019“. Si tratta di quei comuni e quelle strutture che hanno presentato domanda nella prima finestra disponibile ma ce ne sono altre due che si apriranno durante l’estate.

Gli asili nido ammessi offriranno alle famiglie la possibilità di approfittare della misura di sostegno che permetterà di azzerare, ad integrazione delle agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni, la retta altrimenti dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figlio.

I requisiti per l’ammissione del Comune, in forma singola o associata, alla Misura Nidi Gratis 2018-19 sono quello di compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi); di adottare agevolazioni tariffarie, differenziate in base all’ISEE, a favore delle famiglie, per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi); di essere titolare in forma singola o associata di nidi e/o micronidi pubblici e/o di avere sottoscritto convenzioni per l’annualità 2018-2019 per l’utilizzo di posti in convenzione con asili nido e/o micronidi privati; e di non aver applicato per l’annualità 2018-2019 aumenti di tariffe rispetto all’annualità 2017-2018.

Ecco i comuni del Varesotto che risultano già ammessi e che potranno offrire l’opzione nidi gratis alle famiglie

SEDE LEGALE COMUNE DENOMINAZIONE ASILO NIDO Arcisate Asilo Nido Comunale Raggio Di Sole Busto Arsizio Cielo E Terra Busto Arsizio Asilo Nido “Boschessa” Busto Arsizio Asilo Nido “Ferrario” Busto Arsizio Primi Passi Basilico Gagliardi Busto Arsizio Asilo Nido “Rossini” Busto Arsizio Asilo Nido “Espinasse” Busto Arsizio Asilo Nido “Nazareth” Busto Arsizio Asilo Nido “Tosi” Cairate Asilo Nido Fiordasilo Cardano al Campo Asilo Nido Oreste e Piero Bossi Carnago Scatolone Blu Comerio Fantanido Fagnano Olona Fantanido Ferno Asilo Nido Primi Giochi Germignaga Asilo Nido Gorla Maggiore Micronido Enrico Candiani Gorla Minore Nido Arcobaleno Induno Olona Asilo Nido Lo Scrigno Laveno-Mombello Il Girotondo Leggiuno Asilo Nido Trilly Lonate Pozzolo Asilo Nido Piccoli Passi Luino Asilo Nido Comunale Malnate Asilo Nido Monvalle Nel Bosco Incantato Olgiate Olona Asilo Nido Restelli Sumirago Asilo Nido Liliana Bertolina Taino Asilo Nido Comunale Dr. Teodoro Bonenti Vedano Olona Asilo Nido Vergiate G. Rodari

Resta sospesa per richiesta di integrazioni e chiarimenti la domanda presentata dal Comune di Cassano Magnago.

Quando potranno aderire le famiglie?

L’Avviso pubblico per l’adesione delle famiglie alla Misura Nidi Gratis 2018-2019 verrà invece pubblicato nel mese di settembre 2018. A partire da quel momento, le famiglie potranno presentare la domanda di partecipazione a condizione che siano in possesso dei requisiti che verranno stabiliti dal bando. Le famiglie possono invece già richiedere il PIN della CRS o della CNS oppure lo SPID, indispensabili per presentare la domanda.