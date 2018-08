Aspem, lavori “eternamente” in corso

Spettabile redazione

Vorrei raccontarvi la mia “odissea” personale con ASPEM che dura ormai da 4 mesi e che non si è ancora risolta.

Ho atteso un congruo numero di giorni (30!) e tre telefonate per sollecitare l’ennesimo intervento di ASPEM per una perdita d’acqua sulla S.P. 36 a Cazzago Brabbia con sversamento della stessa sul piazzale della mia abitazione che purtroppo si trova a una quota leggermente inferiore rispetto alla strada. Una perdita evidentemente considerata di minore importanza dal momento che i danni e i i problemi riguardano un privato e non la strada pubblica.

Non vorrei sembrare il solito utente “rompiscatole”, ma ecco qui di seguito i fatti che avrebbero fatto perdere la pazienza a chiunque.

Ho telefonato al call center il 28 luglio per segnalare una nuova perdita, ho poi sollecitato il 10 agosto e lo stesso ha fatto qualche giorno dopo pure l’ufficio tecnico del Comune di Cazzago Brabbia. Ad oggi non sono a conoscenza di quando sarà effettuata la riparazione. Nel frattempo la perdita, in questi 30 giorni, è progressivamente peggiorata:

Dal mese di maggio a oggi è la terza volta che si verifica una perdita nel medesimo punto. Segno evidente che le precedenti riparazioni non si sono rivelate efficaci e risolutive.

Non solo. Dopo le precedenti riparazioni effettuate a maggio il piazzale è non solo risultato danneggiato con la formazione di due buche, ma ho dovuto provvedere personalmente alla pulizia dello stesso dalla terra e dal fango prodottisi dopo le riparazioni.

Vorrei dunque porre a ASPEM qualche semplice domanda nella speranza di ricevere delle risposte chiare e precise.

Come utente penso di aver mostrato fin troppo pazienza e collaborazione in questi 4 mesi metà dei quali passati con l’acqua sul mio piazzale.

Ritiene ASPEM che aspettare 30 giorni per una riparazione sia una tempistica accettabile? Ritiene ASPEM che lasciare fango e terra sulla proprietà di un utente dopo una riparazione sia una cosa normale? Ritiene ASPEM che io debba provvedere, come fatto, alla pulizia del mio piazzale dopo i lavori da essa effettuati e ora pagare per riparare le buche formatisi in seguito a queste ripetute perdite d’acqua? Può ASPEM comunicare quando sarà effettuata la riparazione essendo ormai passati 30 giorni dalla prima segnalazione? Può ASPEM garantire che la riparazione (la terza in 4 mesi) sarà risolutiva e che il mio piazzale verrà lasciato nelle condizioni di pulizia attuali senza fango e terra come avvenuto nelle due ultime riparazioni? Ritiene il presidente di ASPEM che l’azienda da lui guidata abbia rispettato i suoi standard qualitativi oppure non pensa che sia il caso di rivedere qualche procedura e migliorare il servizio all’utenza?

Vorrete scusare tutte queste domande, ma da utente che si è sempre comportato in maniera collaborativa e paziente ritengo che sia arrivato il momento di avere delle risposte.

Distinti saluti

Massimo Nicora

Cazzago Brabbia