Assemblea pubblica sul progetto della ferrovia Gallarate-Malpensa

Il Comitato Salviamo la Brughiera, a seguito dell’avvio della procedura divia (Valutazione di Impatto Ambientale) sul progetto di raccordo ferroviario tra il T2 di MXP e la linea R.F.I. del Sempione, organizza sul tema una assemblea che si terrà questa sera, mercoledì 1 agosto 2018

L’appuntamento è alle 21, nella saletta del Centro Anziani, in via De Amicis 9 a Casorate Sempione.

«L’incontro sarà una importante occasione per comprendere meglio cos’è la V.I.A. e per constatare quali saranno i devastanti effetti del progetto sul nostro territorio. Il Comitato illustrerà anche i passi da fare insieme in questo unico mese. Sarà, infatti, l’ultima occasione per far sentire la nostra voce, da qui all’8 settembre, data ultima di presentazione delle osservazioni».

Nella serata di lunedì intanto si è espresso il consiglio comunale.