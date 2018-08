Associazioni Oblati di San Benedetto: “La chiusura dei negozi all’Eremo è stata sospesa dal Tar”

Riceviamo e pubblichiamo

In riferimento all’articolo pubblicato sul vostro sito in data 9 agosto 2018, avente titolo –“Tempesta” sull’Eremo, ma il turismo non si ferma – l’Associazione Oblati di San Benedetto comunica che la citata Ordinanza, emessa dalla Provincia di Varese, relativa alla chiusura dei negozi il prossimo 15 Agosto, è stata sospesa con Decreto del TAR Lombardia il 9 agosto.

Si informa, pertanto, che chi si recherà in visita all’Eremo di Santa Caterina, in data successiva al prossimo 15 Agosto, troverà regolarmente aperti, sia il luogo d’accoglienza, posto all’interno del Santuario, che la bottega “Arti e Mestieri” posta sul Piazzale del Quicchio.

Associazioni Oblati di San Benedetto