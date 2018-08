Asta degli oggetti smarriti, non solo Rolex

Come funziona l’asta degli oggetti smarriti o sequestrati a Malpensa? Ce lo avete chiesto in molti. Qui cerchiamo di rispondere alle vostre domande.

Si tratta di oggetti spesso dimenticati dai passeggeri in aeroporto: nel caso della prossima asta del 27 settembre molti sono preziosi sequestrati dalle forze dell’ordine in servizio a Malpensa.

Chi parteciperà a questa asta potrà cercare di portarsi a casa orologi Rolex Daytona dell’anno 2001 comprensivi di scatola e garanzia partendo da una base d’asta di ogni singolo pezzo di 6000 euro. Leggi anche Malpensa - Malpensa, all’asta anche 14 Rolex Daytona



Oppure alcuni gioielli tra cui 4 anelli in oro 18K di cui uno con diamante centrale taglio smeraldo di 1,5 carati: base d’asta 4.500 euro (nella foto alcuni dei gioielli all’asta). Il prezzo degli oggetti è stimato con una perizia.

Per gli orologi Daytona e per i gioielli sono state create schede di pubblicità in quanto la merce è visionabile solo tramite la documentazione fotografica allegata sui siti www.GIVG.it (inserendo il numero di procedura 1/2018) e www.astagiudiziaria.com (cercando nella sezione beni mobili, categoria oreficeria e orologeria, proposto dall’istituto vendite di Busto Arsizio e Varese).

L’asta sarà giovedì 27 settembre 2018 alle ore 10.00 a Ferno in Aerostazione T1, piano arrivi A.

Meglio muoversi per tempo perché le aste di Malpensa sono sempre molto affollate.

All’ingresso dell’aeroporto troverete le indicazioni per lasciare l’auto: il parcheggio è a pagamento.

Le merci (tranne i gioielli e gli orologi) saranno visibili, previo appuntamento telefonico, senza prelevamento di campioni, nei giorni 19 e 20 settembre dalle ore 09,30 alle ore 12,00.

COME SI PAGA

I lotti aggiudicati, che non sono frazionabili, saranno consegnati solo quando gli acquirenti avranno provveduto all’intero versamento delle somme dovute, da effettuarsi per contanti, qualora l’importo complessivo risulti inferiore o uguale a € 516,46, o a mezzo assegni circolari o tramite bonifico bancario o postale. Successivamente la Dogana rilascerà bolletta doganale per il ritiro della merce.

NON SOLO GIOIELLI

A questo link trovate tutti gli oggetti all’asta .

Se non state cercando gioielli, all’asta del 27 settembre potrete trovare: un basso elettrico, una chitarra acustica, un compressore, un motorino (sì un motorino) Aprilia modello caponord, abiti di ogni genere e taglia, borsette, telai per biciclette e 2 opere olio su tela di Jacqueline Humprhies. All’asta anche carabine ad aria compressa, una pistola 357 magnum taurus e dei fucili. Le armi si potranno ottenere soltanto esibendo il nullaosta all’importazione rilasciato dalla Questura del luogo di residenza.