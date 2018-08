Astuti: “Incomprensibile l’election day a ottobre”

Il Milleproroghe è stato approvato dal Senato e tra i provvedimenti contenuti nella legge anche l’election day per le province italiane il 31 ottobre.

Una decisione criticata da Samuele Astuti, consigliere regionale Pd che commenta: “Mi risulta incomprensibile la scelta di individuare un election day per le elezioni provinciali. Come ha affermato opportunamente il Vice Presidente dell’Upi, Nicola Valluzzi, questa scelta individua in un giorno lavorativo – un mercoledì – il giorno di voto, un momento che potrebbe creare disagio a chi lavora. Di certo non una scelta che incentiva la partecipazione, a ridosso, oltretutto, di un possibile ponte festivo. Inoltre non si considera il fatto che, questo sistema doveva essere transitorio, in attesa di una riforma più di sistema, che adesso dovrebbe essere portata a compimento. E i requisiti richiesti per l’eleggibilità rischiano di essere penalizzanti per molti amministratori preparati, competenti e con voglia di impegni per le proprie comunità”