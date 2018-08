Attenzione ai temporali, ferragosto col sole

Ombrelli aperti e prime felpe, ma durerà solo oggi, perché già da domani il tempo migliorerà e vedremo tornare tornare caldo e asciutto.

Nel frattempo, oltre alla perturbazione che ha colpito la provincia di Varese, sono attesi temporali di più forte intensità a partire dal primo pomeriggio.

LA SITUAZIONE – Una perturbazione atlantica, associata ad un vortice depressionario sulle Isole Britanniche, infatti raggiunge il Nord Italia con transito di temporali oggi e domani. L’anticiclone risalirà nuovamente dal Mediterraneo a Ferragosto riportando bel tempo e caldo estivo ma un’altra perturbazione temporalesca è attesa tra venerdì e sabato. Questa la fotografia del tempo offerta dal Centro Geofisico Prealpino.

PREVISIONI – Oggi, lunedì aumento della nuvolosità a partire da Piemonte e Lombardia occidentale. Nel pomeriggio nuvoloso o variabile con rovesci e temporali intermittenti su tutta la regione fino nella nottata.

Martedì su Piemonte, Varesotto, Ticino, Milanese e Lario via via soleggiato con nuvole cumuliformi nel pomeriggio sulle Prealpi. All’Est e sulla pianura padana ancora nuvolosità variabile con possibilità di alcuni rovesci di pioggia o temporali.

Mercoledì ben soleggiato e più caldo. Nuvole di bel tempo nel pomeriggio sui monti in dissoluzione a sera. Probabilmente asciutto. Temperature massime in rialzo.

TENDENZA – Giovedì 16 agosto: prosegue soleggiato e caldo. Massime attorno a 30°C. Venerdì 17: abbastanza soleggiato ma possibilità di qualche temporale di passaggio.

PROTEZIONE CIVILE – Sulla fascia prealpina della provincia di Varese la Protezione civile regionale ha lanciato un’allerta meteo di colore “arancio” per moderata criticità a partire dalle 14 dio oggi, lunedì 13 agosto.