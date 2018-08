“Atti vigliacchi di intimidazione”: la Lega condanna le minacce a Graziella Giacon

“È un clima d’odio, che sfocia in atti vigliacchi di intimidazione, quello sta venendo portato avanti contro gli esponenti della Lega, che hanno il coraggio di lavorare bene nelle amministrazioni locali, a supporto dei cittadini”.

Nei giorni scorsi, a Graziella Giacon è stato lasciato, sul parabrezza della propria auto, un biglietto di minacce. Mentre pochi giorni prima, sempre a Laveno, è stato vandalizzato un locale, dove il centrodestra cittadino si ritrova per le proprie riunioni.

“Un clima pesante quello che si sta respirando nella nostra provincia – sottolinea Emanuele Monti – Non posso che esprimere tutto il mio supporto, la mia stima e la mia vicinanza, in un momento così difficile, nei confronti del consigliere Giacon, che ha il coraggio di andare avanti e non lasciarsi intimidire da queste minacce. Episodi, purtroppo, non nuovi per chi fa politica, anche e soprattutto a livello locale”.

“Confido nel lavoro delle Forze dell’Ordine – conclude il consigliere regionale Emanuele Monti – affinché riescano ad individuare ed assicurare alla giustizia i colpevoli”.