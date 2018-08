Atto vandalico alla sede del Pd, Astuti: “Siamo molto preoccupati per il clima”

Il Partito Democratico di Samarate ha subito un atto vandalico sul portone della propria sede cittadina e un messaggio dal sapore minatorio è stato recapitato ad un consigliere comunale democratico: il messaggio faceva riferimento proprio ai fatti di Gallarate avvenuti qualche giorno fa quando ad essere attaccata era stata la sede della Lega. In quell’occasione il Pd cittadino espresse la propria solidarietà ai leghisti.

Anche la porta della sede cittadina è stata imbrattata con alcune scritte:«Di certo l’accaduto non può passare in sordina – scrivono sulla propria pagina Facebook i militanti -, si tratta di un atto che mostra il clima poco sereno vissuto dalla politica, indipendentemente dal colore».

Sul fatto interviene anche il consigliere regionale Samuele Astuti, segretario provinciale dei Dem: «Siamo molto preoccupati per quanto accaduto a Samarate. Un atto che si inserisce in un contesto di tensione nei confronti di forze politiche e associazioni rispetto al quale dobbiamo far sentire la nostra voce in modo chiaro. Il Partito Democratico provinciale è vicino alla sezione di Samarate e lo sostiene nella sua attività politica contro ogni forma di odio e intolleranza».