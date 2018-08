Atto vandalico contro la sede della Lega a Gallarate

Atto vandalico contro la sede della Lega Nord di Gallarate: ignoti hanno danneggiato con un sasso i vetri della porta d’ingresso della storica sezione cittadina, nel quartiere di Cedrate.

«Sono andato a fare denuncia stamattina, allegando le foto del danno, fatto probabilmente con un sasso» spiega Silvio Faresin, segretario cittadino. «Mi ha avvisato la proprietà ieri, penso sia accaduto mercoledì».

La porta ha vetri piccoli alternati a montanti in metallo, la rottura di più di un vetro sembra confermare la scelta deliberata di colpire per fare danno. «Tutti sanno che è una sede di partito, c’è da anni e c’è la nostra bandiera». Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Gallarate, per i rilievi fotografici.

Già in passato la sede di via Montesanto – un locale al piano terra, affacciato verso la strada – era stato oggetto di atti vandalici e di scritte ingiuriose.