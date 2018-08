Auto e conducente fuori legge, sequestro e multe salate

Quell’auto non poteva circolare dal 2010 a causa di un provvedimento di fermo fiscale per un debito con l’erario da 2000 euro (mai saldato) eppure i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nella serata di ieri hanno fermato e controllato la Renault Scenic di colore argento che transitava in via XX Settembre, tra San Giorgio su Legnano e Legnano.

I Carabinieri hanno fermato l’auto ad un posto di blocco e, visto l’imbarazzo del conducente, hanno subito sospettato che vi fosse qualcosa di irregolare. Alle verifiche, poi, le irregolarità sono risultate diverse.

La Scenic non poteva circolare perché sottoposto a fermo. Cose che purtroppo possono accadere in questi tempi di crisi ma a stupire ancora di più è stato il fatto che il conducente era totalmente sprovvisto di patente. Lui, un 21enne di San Giorgio su Legnano, la patente non l’ha mai conseguita, non l’ha mai neanche richiesta e, anche se l’avesse avuta, per l’età non avrebbe potuto guidare un’auto così.

Accanto a lui il figlio della proprietaria che, stante le risultanze degli accertamenti, si è detto convinto che l’amico avesse il titolo per condurre l’auto e ha dovuto sottoscrivere una ulteriore sanzione per incauto affidamento previsto dall’art. 116 co. 14 del CdS.

L’autovettura è stata materialmente sequestrata e sottoposta a fermo amministrativo per 3 mesi, superati i quali permane l’impossibilità a circolare per il fermo fiscale. La guida di veicoli sottoposti a fermo fiscale è riscontrata abbastanza frequentemente. Sempre gli stessi operanti del Nucleo Radiomobile di Legnano, nel solo mese di agosto ne hanno contestate ben 6 e tutte in contesti familiari connotate da una concezione della cultura delle regole e della legalità non proprio spiccata.