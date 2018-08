Auto ribaltata, vigili del fuoco sul posto

Incidente stradale questo pomeriggio attorno alle 16 a Cunardo lungo la via Varesina (immagine di repertorio).

Per cause ancora in via di accertamento un’auto si è ribaltata. Due le persone coinvolte, due donne: una giovane di 15 anni e una cinquantaduenne.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri di Luino.