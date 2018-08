Autolinee Varesine: le variazioni tra mercoledì e venerdì

Dal 29 agosto al 2 settembre, Varese e il nord della provincia ospitano l’UCI 2018 Gran Fondo World Championship, il campionato mondiale di ciclismo amatoriale con oltre 2.500 atleti al via. Su VareseNews trovate orari di passaggio e strade utilizzate per la corsa. In questo articolo trovate le variazioni previste per le corse di Autolinee Varesine tra mercoledì 28 e venerdì 31 agosto. Le modifiche per domenica 2 settembre saranno diffuse successivamente.

MERCOLEDI’ 29 E GIOVEDI’ 30

LINEE EXTRAURBANE N10/N11

(Varese – Luino / Varese – Ponte Tresa)

Mercoledì 29

Cancellata corsa delle 15,25 dai tre capolinea

Giovedì 30

Cancellate corse delle 9,25 – 11,25 – 15,25 – 16,25 dai tre capolinea

Tra le 6,50 e le 18,25 le restanti corse raggiungeranno Ganna dal Brinzio (perse le fermate di viale Ippodromo e viale Valganna)

LINEA P

Giovedì 30

Non raggiungibile capolinea di Valle Olona. Obbligatoria l’inversione di marcia alla rotonda tra viale Valganna e viale Ippodromo.

LINEA B (lato Sangallo)

Mercoledì 29 (pomeriggio) e giovedì 30

Il capolinea di via Borromini sarà raggiunto da viale Aguggiari e via Del Sarto, (saltano le fermate di viale Ippodromo, via Appiani e via Cimabue)

VENERDI’ 31 AGOSTO

Le variazioni coinvolgono solo via Sacco: tutte le autolinee (urbane B, E, N, Z; extraurbane M per Morosolo, N20 per Angera e N21 per Osmate) in transito davanti al Municipio non potranno passare dalle ore 13.30 sino a fine giornata.

In questo caso si consiglia all’utenza di utilizzare le fermate di corso Moro.