Tutte le indicazioni aggiornate sui lavori previsti in autostrada A8 Milano-Gallarate-Varese autolaghi



(ultimo aggiornamento: martedì 7 agosto 2018)

Autostrada A8-A26 lavori in corso e chiusure

Autostrade per l’Italia comunica che sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione all’interno delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

– chiusura del tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle ore 22:00 di mercoledì 8 alle ore 01:00 di giovedì 9 agosto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, alla stazione autostradale di Castelletto Ticino, per proseguire verso la A26 Gallarate-Gattico.

– chiusura del tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese, dalle ore 01:00 alle ore 06:00 di giovedì 9 agosto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Castelletto Ticino, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, alla stazione autostradale di Sesto Calende Vergiate, per proseguire verso la A8 Milano-Varese.