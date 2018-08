Avances imbarazzanti per la consigliera, lei racconta tutto su Facebook

Brutto episodio quello occorso alla consigliera comunale di Lonate Pozzolo Tania Manfredelli che questa mattina a Tornavento è stata seguita in modo insistente da un uomo che le ha poi lasciato un imbarazzante bigliettino sull’auto (nella foto).

Lo ha raccontato lei stessa con un post su Facebook, scritto, come ha spiegato lei stessa, per avvertire altre donne della presenza di questo personaggio che potrebbe essere, oltre che fastidioso, anche pericoloso.

«Questa mattina intorno alle 9.30 vado a fare colazione a Tornavento – scrive Tania Manfredelli che è capogruppo di Uniti e Liberi, lista di maggioranza a Lonate – Penso: ultimo giorno di lavoro, che bello, me la prendo comoda. Parcheggio l’auto e noto che il conducente dell’auto di fianco a me inizia a fissarmi. Incurante scendo e vado a fare colazione. Al ritorno nel parcheggio lui è in auto in mezzo al parcheggio. Penso: starà aspettando qualcuno. Appena salgo in macchina ed esco dal parcheggio inizia a seguirmi. Inizia a farmi i fari, dei gesti mimando di scendere e prova anche a tamponarmi. Io accelero e mi fiondo nel primo rifornimento metano che c’è sulla via tra Lonate e Tornavento, almeno so che c’è sempre qualcuno lì pronto per il rifornimento o per aiutarmi. Lui, per fortuna, tira dritto. Vado in ufficio e mi accorgo solo ora che mi aveva lasciato il biglietto incastrato nella maniglia della portiera. È un uomo italiano, anziano e su un’auto di piccola cilindrata rossa. A me è andata bene perché era giorno. Se fosse stata notte non so».

Sull’accaduto sta effettuando accertamenti la Polizia locale di Lonate Pozzolo.