Avvistamenti ma nessuna traccia di Matteo Caccia: “Quell’area è immensa”

Si è concluso il terzo giorno di ricerche di Matteo Caccia, ma il 41enne di Busto Arsizio scomparso dal 20 agosto scorso non è stato ancora trovato. Anche oggi decine di operatori di vigili del fuoco, protezione civile, forze dell’ordine e volontari hanno passato al setaccio le montagne del biellese dove è stata trovata l’auto che guidava l’uomo, ma di lui ancora nessuna traccia. (foto NewsBiella.it)

O meglio: ci sono state diverse segnalazioni di avvistamenti da parte di altri escursionisti, ma una volta che i soccorritori raggiungevano i posti indicati del bustocco non c’era più traccia. Questa circostanza sta quindi riducendo le ipotesi di un infortunio o un incidente, facendo crescere la convinzione che si tratti di un allontanamento volontario dell’uomo. Proprio per questo Vigili del Fuoco, Prefettura e Magistrato stanno valutando come procedere nei prossimi giorni.

Già oggi il personale impiegato nelle operazioni è stato ridotto e non c’è stato più il supporto aereo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco per perlustrare l’area. Seguendo proprio le segnalazioni arrivate, il campo base delle operazioni è stato spostato in un’altra zona ma «stiamo parlando di un territorio davvero enorme -spiega chi è impegnato nelle ricerche- e quindi se si tratta di una scelta volontaria è facilissimo far perdere le proprie tracce».