Balfolk e musica argentina, doppio appuntamento per “Il lago Cromatico”

Un doppio appuntamento per il Festival Il Lago Cromatico, dedicato alla musica tradizionale, accompagnerà il pubblico a Ispra giovedì 9 Agosto con melodie balfolk e danza e venerdì 10 Agosto a Ranco con la musica tradizionale argentina.

Giovedì 9 Agosto alle 21:30 presso Piazza Ferrario ad Ispra il pubblico sarà coinvolto dalle melodie balfolk europee e non e dalla danza nell’interpretazione dal duo Musica a Colori, costituito da Sarah Leo, violino, e Massimo Testa, organetto diatonico, con le coreografie dell’Associazione La Folkeria.

Sarah Leo è conosciuta in Italia e all’estero per la sua attività nel mondo della musica folk e celtica, avendo al suo attivo centinaia di concerti in Italia ed all’estero insieme a numerose formazioni, tra cui “Cantlos”, “Clan mamacè”, “Silly farm”, “Farfadet”, “Whisper piano”, “Folkamiseria”, “Kitchen Implosion”, “ZeroPi”, “Folkheads”, ecc. Ha suonato sui palchi di importanti festival internazionali, tra cui si cita: “Danzas Sin Fronteras” (Spagna), “Celtica – VdA”, ”Beltane”, “Bustofolk”, “Celtival”, “Zingaria”, “Campari Barman competition”, “L’Artigiano in Fiera” ecc.

Nel 2016 con il gruppo “Whisper Piano” ha vinto il primo premio del “FIM Rock Contest” e ha suonato sul main stage del “FIM – Fiera Internazionale della Musica”, condividendo lo stesso palco con Giovanni Caccamo ed Ermal Meta.

La giovane musicista sarà accompagnata da Massimo Testa, che collabora e si è perfezionato con i più importanti esponenti della scena folk italiana come Enza Pagliara, Riccardo Tesi, Filippo Gambetta, Massimiliano Morabito ecc. Tiene regolarmente concerti in Italia e all’ estero e collabora regolarmente con la compagnia teatrale “IntrecciTeatrali” come musicista di scene e per la realizzazione di colonne sonore di spettacoli.

Il concerto ad ingresso gratuito è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Ispra. Inoltre, si potrà aspettare il concerto con il gelato dedicato dalla Gelateria Il Capriccio di Ispra al Festival e visitando la mostra di bici e foto d’epoca allestita in Piazza San Martino dalla Bottega del Romeo. Alla serata collaborano anche la ProLoco di Ispra, la Pasticceria San Gabriele, la Floricultura Maglia e Sogni a Colori di Simona Podetta. In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Sala Serra del Comune.

Venerdì 10 Agosto il Festival continua il suo percorso a Ranco, dove alle 21:30 presso il Parco Rodari sul Lungo Lago sarà protagonista la musica di tradizione Argentina con la partecipazione della formazione Del Barrio X 4, costituito dai polistrumentisti Hilario Baggini, voce e strumenti etnici, Andres Langer, pianoforte, voce; Marco Zanotti, percussioni etniche ed esperto di ritmi sudamericani ed africani; Cecilia Biondini, violoncello.

Il progetto Del Barrio prende il via da una ricerca di un linguaggio personale e creativo, con l’intento di diffondere il folklore argentino, ancora semisconosciuto al di fuori dei confini nazionali, e rivisitare il tango attraverso le influenze della musica moderna. Da qui, le composizioni originali e i diversi spettacoli che Del Barrio porta in giro da anni assumono i contorni di una world music senza frontiere, con richiami al tango e alla musica andina. Un assodato interplay e una buona dose di improvvisazione di stampo jazzistico tra i musicisti, grazie ad un’intensa attività live, e una cura particolare per gli arrangiamenti sono la cifra stilistica della musica della band. La formazione che vanta tantissimi concerti in Italia e all’estero ed importanti collaborazioni, si presenterà in 4 con la partecipazione della violoncellista Cecilia Biondini, già collaboratrice di numerose orchestre classiche nonché di alcuni importanti progetti di musica leggera. Con lei il quartetto si completa, l’impatto sonoro dei legni, delle corde e delle pelli si impasta in una fusione originalissima e

accattivante di ritmi e di suoni.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di Ranco ed è ad ingresso libero (in caso di maltempo il concerto si terrà presso la tensostruttura allestita sul Lungo Lago). La serata sarà arricchita dall’enogastronomia argentina proposta dalla ProLoco di Ranco prima del concerto (22 euro, prenotazione obbligatoria al 346 2313699).

Il Festival Il Lago Cromatico, che continuerà fino alla fine di settembre, si svolge con il patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Varese, della Camera di Commercio di Varese, della Navigazione del Lago Maggiore, il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto ed importanti partner. Tutti i dettagli del Festival sono disponibili su www.illagocromatico.com