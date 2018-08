Bandiera verde al Campo dei Fiori, Legambiente la consegnerà durante la Festa della Montagna

Venerdì 10 agosto alle 18 nel piazzale dell’Hotel Campo dei Fiori, in occasione della Festa della Montagna Legambiente assegnerà la sua Bandiera Verde al Parco. Il Cigno Verde, rappresentato dalla Presidente della Sezione di Varese Valentina Minazzi, avrà il piacere di consegnare nelle mani del Presidente del Parco Regionale del Campo dei Fiori Giuseppe Barra, in rappresentanza di tutta la Comunità che si è stretta intorno al Parco nel momento difficile dell’incendio.

Il premio viene infatti dato ai soggetti che hanno messo in atto pratiche virtuose lungo l’arco alpino, che ben raccontano il profilo green e sostenibile in cui sempre più territori credono, puntando anche su accoglienza e integrazione. Quest’anno la più virtuosa è stata la Lombardia con cinque bandiere verdi.

Il riconoscimento è andato al Parco Regionale del Campo dei Fiori e ai suoi cittadini grazie alle attività di sensibilizzazione e valorizzazione intraprese dopo gli incendi. Ecco la motivazione ufficiale:

per le attività di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento in merito all’incendio nel Parco Campo dei Fiori e per la capacità di ripresa e valorizzazione del territorio in seguito a un evento negativo.