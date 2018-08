Bardello in lutto si prepara a dare l’ultimo saluto a Matteo

Si svolgeranno lunedì 27 agosto alle ore 15 nella chiesa parrocchiale i funerali del giovane Matteo Pascucci, rimasto ucciso in un incidente stradale mentre si trovava in vacanza in Sudafrica.

Il sindaco di Bardello Luciano Puggioni ha proclamato il lutto cittadino fino alla conclusione delle esequie.

Bandiere a mezz’asta, quindi, e sospensione di tutte le attività ludico creative nel piccolo comune mentre si invitano i residenti e le attività economiche a non effettuare attività rumorose e ad abbassare le saracinesche nel corso della cerimonia funebre.

Il padre Lanfranco invita chiunque volesse a donare un contributo: « Non fiori ma opere di bene: Alessandro Doronzo, morto con Matteo aiutava un orfanatrofio di PRETORIA – Diamo una speranza a questi bimbi – siamo sicuri che Matteo vorrebbe devolvere quanto raccoglieremo, a loro»

Il giovane si trovava in Sudafrica in vacanza a trovare un amico ed è rimasto vittima di un incidente provocato, stando alle informazioni giunte, da un Suv guidato da una persona risultata positiva all’alcol test. Nel tamponamento ha perso la vita anche l’amico che da un paio d’anni svolgerà servizio come carabiniere, a Pretoria.

Alla tragica notizia i genitori sono partiti immediatamente alla volta del paese africano mentre la Farnesina ha svolto le attività per assicurare il rimpatrio del corpo.