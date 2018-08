Barlaam e Morlacchi in finale a braccetto

Tandem vincente in casa PolHa nelle batterie della seconda giornata degli Europei di nuoto paralimpico in corso di svolgimento a Dublino, in Irlanda.

Dopo i successi del primo giorno, la società varesina ha portato in finale nei 100 stile libero di categoria S9 i due atleti di punta. Simone Barlaam e Federico Morlacchi hanno infatti dominato la propria batteria e hanno guadagnato la qualificazione alla gara per le medaglie rispettivamente con il primo (57″88) e il terzo tempo (58″10). Inutile dire che i due azzurri “targati Varese” sono anche tra i principali favoriti per questo podio.

Sarà invece riserva nella finale dei 200 misti SM6 la malnatese Arianna Talamona, altra atleta di casa PolHa: dopo il pasticcio di lunedì (quando le è stata tolta la finale dei 200 stile per una riclassificazione della disabilità arrivata davvero troppo tardi), Talamona ha chiuso con il nono tempo le batterie della gara mista.