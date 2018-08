Beppe Marotta fa shopping a Varese

Mentre la sua Juventus si prepara alla tradizionale amichevole in famiglia di Villar Perosa, l’amministratore delegato dei bianconeri si è concesso qualche ora di riposo nella sua Varese.

Beppe Marotta è passato anche dalla Valigeria Ambrosetti, che ha postato poi uno scatto sui suoi profili social: “Amato da tanti varesini per i suoi trascorsi come Direttore Sportivo del Calcio Varese, ma sicuramente da tutti i tifosi bianconeri, Colui che ha portato Cristiano Ronaldo in Italia. In Valigeria Ambrosetti oggi abbiamo ospitato un cliente speciale: l’Amministratore Delegato della Juventus Beppe Marotta”.

Marotta è nato e cresciuto a Varese e ha iniziato la sua scalata nel mondo del calcio proprio nella società della città. Dopo essere passato da numerose squadre professioniste, dal giugno 2010 viene nominato Direttore Generale dell’Area Sportiva della Juventus Football Club e il 27 ottobre 2010 entra nel consiglio di Amministrazione della società, venendo contestualmente nominato Amministratore Delegato. Nel 2017 è stato insignito della Girometta d’Oro, la massima onorificenza di Varese.