“Best Bar 2018”, scegliete i finalisti di “Miglior Bar”

“Best Bar 2018” sta entrando nel vivo. Da oggi, mercoledì 1 agosto, sono aperte le votazioni per selezionare le finaliste della categoria “Miglior Bar”.

Dopo la prima fase di votazioni sono rimasti in lizza 40 bar, suddivisi geograficamente: 20 per la zona “Varese città – nord provincia”, 20 per “Gallarate, Busto Arsizio e sud provincia”.

I 5 più votati delle due zone territoriali – dieci in totale quindi – gareggeranno per vincere il titolo di “Miglior Bar”.

COME VOTARE

Rispetto alla prima fase, cambierà il metodo di votazione. Potrete indicare la vostra preferenza direttamente su VareseNews.

Varese, Nord provincia

Qual è il miglior bar del nord della provincia? Arcisate - Il Portichetto

Bisuschio - Bar Charlie

Bodio Lomnago - L'Incontro

Castronno - Il Giusto Impasto

Gazzada Schianno - Cose Buone

Induno Olona - Mokha Cafè

Ispra - Caffè del lago

Luino - Clerici

Malnate - Sartorelli

Marchirolo - Bacilieri

Mesenzana - Malpensata

Morazzone - Sara & Mariano

Sesto Calende - Bar Franco

Varese - Spitz

Varese - Cafè La Cupola

Varese - Cuba 1954

Varese - Rosso Espresso

Varese - Pirola

Varese - Bar Broletto

Varese - Buosi

Gallarate, Busto Arsizio, Sud provincia

Qual è il miglior bar del sud della provincia? Albizzate - The Family

Busto Arsizio - Come una volta

Busto Arsizio - Dolce Sogno

Busto Arsizio - B Bar

Busto Arsizio - Botega Cafe

Busto Arsizio - Kandisk

Cardano al Campo - Oresette

Carnago - L'800 Mangiabeveria

Casorate Sempione - Fragorà

Cassano Magnago - Crossing Cafè

Castellanza - Up Town

Gallarate - Marley

Gallarate - Kiafè

Gallarate - David's Cafè

Gallarate - Napo Smoke and Coffè

Gorla Minore - Zucchinali

Lonate Ceppino - Pasticceria Barban

Samarate - Luxale Coffè

Tradate - Sam&Fem

Venegono Superiore - Vicolo 46

Le votazioni rimarranno aperte fino al 27 agosto.

Nel frattempo abbiamo già le dieci finaliste nelle categorie “Miglior Colazione” e “Miglior Location”, ma ve li sveleremo tra qualche giorno.

Per tenervi sempre aggiornati ricordatevi di visitare il sito www.bestbar.it