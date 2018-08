Bianchi e Monti (Lega): “Nessuno sconto di pena. Chi violenta, è peggio di una bestia”

“Due ragazzine stuprate da un branco, composto da un italiano e tre stranieri. Per queste persone, che difficilmente possiamo definire persone per quello che avrebbero fatto, non può esserci nessuna comprensione: chiediamo la certezza della pena, che sarà sempre e comunque troppo poco per quello che hanno fatto”.

Queste le dichiarazioni di Matteo Bianchi, Deputato della Lega, e di Emanuele Monti, Consigliere Regionale della Lega in Lombardia, sulla vicenda che ha visto vittime due ragazzine minorenni originarie della provincia di Varese agli inizi di agosto a Menaggio, sul Lago di Como.

“Ringraziamo i Carabinieri per il lavoro svolto in maniera efficace e veloce – proseguono Bianchi e il Consigliere Monti – e ci auguriamo che si riesca anche ad assicurare alla giustizia il quarto individuo, per ora fuggito. Un individuo che arrivare a commettere violenza sessuale, a stuprare una donna non è degno di essere considerato un essere umano. Commettere questo reato contro due ragazzine, per giunta con la ferocia di un branco, è qualcosa di abominevole. Seguiremo il caso con attenzione, confidando nella certezza della pena e sul fatto che non ci siano sconti”.