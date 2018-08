In bici alla scoperta dell’Altopiano della Gardetta

Il prossimo 15 settembre il Consorzio Conitours ed il Club di prodotto CuneoAlps Bike Experience propongono un evento aperto a tutti gli appassionati di MTB e di e-bike, alla scoperta dell’Altopiano della Gardetta, crocevia tra le valli Maira, Grana e Stura.

Immersi in un ambiente incontaminato, sarà possibile ammirare da vicino l’inconfondibile profilo di Rocca la Meja e godere del meraviglioso panorama offerto dalle Alpi Cozie. L’occasione sarà propizia anche per confrontarsi sul tema “Salviamo le strade di montagna”, lanciata dalla Confcommercio Cuneo e dall’associazione sportiva “Fausto Coppi on the road” e patrocinata dagli enti del territorio tra cui la Camera di commercio.

Ulteriori informazioni e dettagli di programma sul portale www.cuneoalps.it – Info e adesioni: info@cuneoalps.it – 0171.698749