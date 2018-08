Bici e atmosfere vintage, torna La Belvedere nel Mendrisiotto

Torna in Ticino, per gli appassionati della bicicletta, La Belvedere, manifestazione dedicata ai ciclisti che propone nuovi itinerari alla scoperta del Mendrisiotto. La Belvedere – in programma il 25 e 26 agosto 2018 – è una pedalata non competitiva con bici d’epoca e non, per mettere in pista non solo lo sport ma anche la tradizione culinaria e il sano divertimento.

Tre i percorsi a disposizione in questa seconda edizione:

La Belvedere Classica

È un percorso indicato per chi ha un minimo di allenamento. Molto interessante da scoprire grazie a passaggi in luoghi che hanno fatto la storia del ciclismo. Offre un tour panoramico della zona anche con brevi tratti su strade sterrate e passaggi tra i vigneti più belli del Mendrisiotto.

Distanza: 40 km

Salite / discese: 707 m / 707 m

Alt. min/mas: 231 m / 461 m

Mappa percorso Classica

La Belvedere Panoramica

Rappresenta un itinerario molto impegnativo, dedicato ai più sportivi. Necessita di una preparazione atletica adeguata allo sforzo richiesto. La prima parte percorre il medesimo tracciato della Belvedere Classica, poi tanta salita e dislivelli duri da affrontare percorrendo il giro della Valle di Muggio, per veri ciclisti che amano arrivare al traguardo appagati per lo sforzo profuso. Nella seconda parte il tracciato si ricongiunge con quello della Classica fino all’arrivo di Mendrisio.

Distanza: 54 km

Salite / discese: 1098 m / 1098 m

Alt. min/mas: 231 m / 681 m

Mappa percorso Panoramica

La Belvedere Brevetto

Il percorso é identico alla Belvedere Panoramica ma una volta giunti a Cabbio, invece di ridiscendere subito per ricongiungersi al percorso della Classica, si prosegue fino in cima alla valle di Muggio raggiungendo i paesi di Scudellate e Roncapiano posto a quota 978 s.l.m. Un vero percorso per scalatori lungo la valle nominata paesaggio svizzero dell’anno 2014.

Distanza: 67 km

Salite / discese: 1475 m / 1475 m

Alt. min/mas: 231 m / 978 m

Mappa percorso Brevetto

Per informazioni: www.labelvedere.org – info@labelvedere.org

Il programma completo della manifestazione