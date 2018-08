Bici, corsa e camminate: gli eventi di Gerenzano per la Settimana della Mobilità

Per il settimo anno consecutivo, l’amministrazione Comunale di Gerenzano aderisce alla Settimana Europea della Mobilità (EMW 2018) promossa dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Ambiente.

Insieme ad altre Citta’ europee, Gerenzano condivide e promuove obiettivi e slogan scelti dagli organizzatori. Al fine di incentivare l’adesione e la partecipazione all’evento, ogni anno la Settimana Europea della Mobilità si concentra su un particolare argomento relativo alla mobilità sostenibile, sulla cui base le autorità locali sono invitate a organizzare attività per i propri cittadini. Il tema dell’edizione 2018 della Settimana della Mobilità è la “Multimodalità”, per il quale è stato scelto lo slogan “Cambia e vai”.

Quando si parla di multimodalità si fa riferimento alla scelta di diversi mezzi di trasporto, sia all’interno dello stesso spostamento che per spostamenti diversi, in base alla tipologia e alle caratteristiche del viaggio e del viaggiatore. Molti di noi optano istintivamente per lo stesso metodo di trasporto quando si spostano senza esaminare concretamente le caratteristiche del viaggio specifico.

7 settembre spettacolo Di Burattini “Il Vero Tesoro è Riciclare”, Compagnia La Fiaba di Andrea Anzani, presso il Teatro San Filippo Neri – P.zza de Gasperi – Gerenzano. Ore 20.45 Ingresso gratuito

17 settembre …e adesso pedalare! Biciclettata per gli alunni della Scuola Secondaria “E. Fermi”, alla scoperta del

territorio circostante e delle strutture religiose meno conosciute. Ritrovo ore 8.15, partenza ore 8.30

18 settembre Ciclofficina Incontro per gli alunni della Scuola Secondaria sull’uso e sulla

manutenzione della bicicletta. In collaborazione con FIAB Saronno

22 settembre Pedibus per tutti: avvio del Pedibus per tutti gli alunni delle Scuole Primarie. Per dare la propria disponibilità come conduttore: pedibusgerenzano@gmail.com

22 settembre Quatar Pass: corsa podistica non competitiva per le vie del paese e Color Run con percorsi di abilità per gruppi e famiglie. Partenza ore 19 in Oratorio.

23 settembre Gerenzano photo-contest: 2^ edizione del gioco a squadre per le vie del paese alla ricerca di “scatti nascosti”. Partenza ore 17 dal Parco Aironi, arrivo alle ore 19 in Oratorio. Per info e iscrizioni visitare la pagina Facebook “EMW Gerenzano”

Tutti gli eventi che si svolgeranno nel Comune di Gerenzano organizzate dall’amministrazione Comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale e Gruppo Genitori, Oratorio di Gerenzano, Protezione Civile Comunale, Proloco, Ardea Onlus, Ie associazioni Il Gelso e I Colori di Gerenzano.