In bicicletta al tramonto su e giù per Ispra

“Emozioni d’estate” è una pedalata serale con incontro suggestivo e finale in festa. La organizza La Bottega del Romeo.

Partenza alle ore 18 e rientro alle 21.30 circa

Sarà una pedalata serale leggera, tra alcuni dei luoghi più belli del territorio isprese, alla ricerca di ispirazioni e forme d’arte antiche e moderne. Al termine, una cenetta in allegria.

Lunghezza: circa 10 km

Costo: € 15/cad.

Su prenotazione noleggio bici € 5,00 – € 10,00 bici a pedalata assistita

PRENOTAZIONE RICHIESTA ENTRO GIOVEDI 23 AGOSTO:

La LibEreria c/o la Bottega del Romeo – piazza San Martino 63, Ispra (Varese) –

tel. 348 8516760 lalibereria@bottegadelromeo.com