I bimbi di Chernobyl in visita a Palazzo Estense

Erano una trentina i bimbi di Chernobyl in visita nel centro di Varese che hanno “fatto tappa” a Palazzo Estense.

Ad accoglierli, c’era il vicesindaco Zanzi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale: a lui hanno donato una matriosca e un piccolo dipinto della loro città su legno. Il vicesindaco ha ricordato loro quanto tragica sia stata la strage ambientale, oltre che umana di Chernobyl.

Il gruppo è coordinato dal Comitato Cernobyl di Induno Olona e questa mattina erano accompagnati dal presidente Emilio Vanoni e altri volontari. Alla fine, grande foto di gruppo al grido dell’internazionale “cheese”: una foto ricordo per tutti i piccoli che da 22 anni l’associazione guidata da Emilio Vanoni porta a Varese, per un salutare “bagno d’aria fresca” per le incolpevoli vittime di quella tragedia di 32 anni fa: come ha spiegato Vanoni, “un solo mese in Italia riduce della metà il tasso dei metali pesanti presenti nel loro corpo”.