Bimbo di tre anni cade dalla bici, interviene l’elisoccorso

Si è alzato in volo anche l’elisoccorso decollato da Como per prestare soccorso ad un bimbo di 3 anni caduto in bicicletta a sesto Calende.

L’incidente è avvenuto in via Lombardia poco prima di mezzogiorno di giovedì 30 agosto. Sul posto si sono recati un’ambulanza e anche l’elicottero per prestare le prime cure al piccolo.

Le prime informazioni sanitarie parlano di un intervento compatibile con il codice giallo. Il bambino è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.