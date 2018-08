Black Box: tutto quello che c’è da sapere

Premi annuali: le novità

L’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni già nel novembre del 2017 ha reso noto un nuovo schema nel quale sono stati specificati tutti gli aspetti per il riconoscimento di sconti obbligatori previsti dalla legge sulla concorrenza per quanto concerne i premi annuali relativi alla polizza RC Auto. In questo schema sono stati evidenziati i casi in cui le compagnie di assicurazione sono chiamate a scontare il premio tra cui l’istallazione su proprio veicolo della scatola nera.

Che cos’è la scatola nera

La scatola nera detta anche in inglese Black Box è un dispositivo elettronico dotato di un circuito che consente una semplice e precisa geo localizzazione attraverso il segnale GPS del veicolo; ovvero satellitare per auto, uno strumento utile, che una volta installato sulla macchina non solo consente di sapere in tempo reale dove si trovi ma di entrare in possesso di alcuni importanti dati, attraverso i quali le agenzie di assicurazione possono conoscere in maniera certa e dettagliata il comportamento del guidatore a bordo del veicolo assicurato.

Utilizzo della scatola nera

Attraverso la scatola nera si può conoscere la velocità abituale di navigazione, con la quale il conducente percorre le strade, determinare con certezza se un sinistro è avvenuto effettivamente o meno; questo per evitare rapporti mendaci e truffe; grazie alla scatola nera,l’assicurazione totale è proprio in caso di incidente, è infatti possibile capire con la massima precisione di chi sono le responsabilità dell’incidente stesso, evitando alle compagnie di assicurazione e allo stesso assicurato le lunghe trattative burocratiche.

Scatole nera cattolica: valido supporto

Le scatole nere sono sicuramente uno strumento vantaggioso è di grande aiuto per le compagnie di assicurazione eassicurazione con satellitare, che riescono così ad evitare in modo efficace il fenomeno di incidenti inscenati volutamente per truffare l’agenzia stessa; producendo rapporti e segnalazioni di sinistri mai accaduti veramente; la scatola nera però è utile anche a favore del proprietario dell’auto assicurata, poiché in caso di furto è molto più semplice localizzarla per mezzo delle forze dell’ordine, alle quali viene sempre affidato il recupero. La scatola nera è utile anche per avere aiuto e assistenza immediata in caso di incidente o guasto; è anche più semplice farsi raggiungere da un carro-attrezzi o dall’aiuto stradale di officine convenzionate con la stessa compagnia di assicurazione, con la quale Inizialmente è stata stipulata la polizza; come ad esempio la Genertel, o TUA assicurazioni.

Il successo della scatola nera

Possiamo affermare che la scatola nera ha riscosso molto successo, questo è stato certificato da un report pubblicato sempre dall’Ivass, che ha registrato i dati degli ultimi 5 anni nei quali la situazione delle polizze RC Auto è decisamente migliorata, sia in termini di premio annuale che di differenze tra le Province. Questo miglioramento e questa evoluzione nel comparto dell’assicurazione auto, è stato raggiunto sicuramente grazie all’utilizzo sempre più diffuso della scatola nera; le polizze che prevedono la scatola nera sono raddoppiate passando da un 10% totalizzato nel 2013 all’attuale 20%. Addirittura in alcune regioni italiane le polizze che prevedono la black box sono il 60%, tra le assicurazioni con scatole nere Generali è ai primi posti.

Sconti RC Auto obbligatori per legge

La nuova normativa riguardante le polizze RC Auto impone alle compagnie assicuratrici come ad esempio generali, di praticare sconti obbligatori a tutti gli automobilisti in possesso di veicoli con requisiti ben precisi e definiti. Innanzitutto la prima normativa prevede l’installazione sul veicolo della scatola nera, e questo è visto come un intervento di trasparenza verso i comportamenti dell’automobilista stesso, nel rispettare il codice della strada; ma anche un supporto valido, sempre all’automobilista in caso di bisogno, per incidenti, malfunzionamenti, e tutto quello che comporta l’impossibilità a proseguire un viaggio o un percorso in totale sicurezza, sia esso urbano o extraurbano.

O Black Box o Alcolok

Ma l’evoluzione in fatto di sicurezza alla guida, prevede ad esempio che per tutti gli automobilisti contrari all’installazione della Black Box, in alternativa è possibile ricorrere all’Alcolock; in pratica è un dispositivo che all’avvio del motore se il guidatore presenta un tasso alcolemico superiore alla soglia stabilita per legge, e quindi si avvia senza dubbio a una guida pericolosa per sé e per gli altri, questo dispositivo impedisce l’avvio del motore stesso; sono previste in questo caso anche le ispezioni preventive del veicolo per legge.

Sconti e premi ai migliori

Parlando ancora di sconti e premi annuali, ne sono previsti di vario tipo, per tutti gli automobilisti che non hanno ha avuto sinistri per tutti i 4 anni precedenti. Ovviamente nella lista dei sinistri totalizzati sono da inserire anche quelli per concorso di colpa, ovvero paritari, ovvero quando un incidente stradale accade per colpa di tutte e due le vetture coinvolte; tutti gli automobilisti che verranno segnalati come meritevoli del premio dovuto all’assenza totale di incidenti procurarti, dovranno però anche accettare l’istallazione della Black Box sulla loro vettura; l’importo degli sconti previsti però non è ancora stato reso noto.